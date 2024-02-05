Microsoft начнет выпускать Xbox-игры на PlayStation 5. Первая на очереди Starfield

Starfield, разработанная студией Bethesda, уже завоевала сердца геймеров на ПК и Xbox, предлагая захватывающее приключение в космическом пространстве. Правда, многие игроки жалуются на слабый сюжет и плохо проработанный мир.

Свежие же слухи утверждают, что игра появится на PS5 после выпуска первого DLC «Shattered Space», запланированного на 2024 год. Сообщается, что Microsoft вложила дополнительные средства в PS5-разработку.

Этот шаг от Microsoft не только расширяет горизонты для фанатов Starfield, но и открывает новые возможности для игроков на PlayStation, желающих исследовать одну из самых амбициозных игр последних лет.