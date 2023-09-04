Создатели нашумевших Starfield и Skyrim объяснили, почему их игры такие забагованные

Создатели нашумевших Starfield и Skyrim объяснили, почему их игры такие забагованныеТайна раскрыта
В мире видеоигр, студия Bethesda известна своими впечатляющими открытыми мирами, такими как Skyrim и Fallout.
Однако эти игры также славятся своими багами. Представитель компании Пит Хайнс решил прокомментировать эту ситуацию.
«Мы принимаем хаос», — заявил Хайнс. По его словам, студия могла бы создать менее рискованные и менее багованные игры, если бы захотела. Однако Bethesda предпочитает «раздвигать границы возможного», даже если это приводит к некоторым техническим проблемам.
Хайнс подчеркнул, что небольшие баги не отнимают у игроков удовольствие от игры. «Да, будут моменты, когда ваш спутник будет стоять слишком близко к вам, но свобода, которую вы получаете, и вещи, которые происходят из-за этого, мы абсолютно любим и принимаем», — добавил он.
Напомним, что в обзоре IGN новейший проект студии — Starfield — получил оценку 7/10. Журналисты отметили, что несмотря на некоторые проблемы, перед «гравитационным притяжением» Starfield трудно устоять.