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Игры
Опубликовано 11 февраля 2024, 01:35
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Всего полгода после релиза: Starfield потеряла 97% пользователей

Но почему, неясно
Прошло всего полгода со дня запуска игры Starfield. Но уже сейчас в игру заходят лишь 3% от первоначальной аудитории.

Почти за 6 месяцев Starfield растеряла 97% пользователей. В настоящее время в Steam редко бывает более 10 тысяч поклонников игры.

Рекорд в 330273 игрока тайтл поставил в сентябре 2023 года. Но с конца месяца показатели последовательно ухудшились. С чем это связано, не уточняется.

Тем не менее студия Bethesda, разработчик Starfield, не намерена отказываться от продукта, поэтому игра будет получать обновления каждые полгода, разработчики готовят и обещанное дополнение Shattered Space.

Источник:Pcgamesn
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Starfield
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#Steam