Игра Starfield получит дополнение, позволяющее строить колонии с новыми зданиями

Опубликовано 09 апреля 2024, 21:45
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Игра Starfield получит дополнение, позволяющее строить колонии с новыми зданиямиМоддер пообещала ещё больше улучшить разработку
Моддер под ником Tank-girl444 создала весомое по влиянию на игру Starfield и технически крупное дополнение Galactic Colonies Expanse, раскрывающее для геймеров новый потенциал тайтла.
Моддер рассказала, что её разработка позволяет высаживаться в любом мире и строить собственную империю из аванпостов, а на территориях вокруг — промышленные и сельскохозяйственные комплексы. Для обороны можно строить защитные системы, состоящие из турелей и защитных механизмов.
По словам разработчицы, мод всё ещё находится в разработке, и она надеется добавить в это дополнение ещё больше сценариев и контента. Например, Tank-girl444 хочет добавить сценарии, позволяющие изменять флору и фауну, а также климат на основе созданного игроком аванпоста.