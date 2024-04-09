Игра Starfield получит дополнение, позволяющее строить колонии с новыми зданиями

Моддер рассказала, что её разработка позволяет высаживаться в любом мире и строить собственную империю из аванпостов, а на территориях вокруг — промышленные и сельскохозяйственные комплексы. Для обороны можно строить защитные системы, состоящие из турелей и защитных механизмов.

По словам разработчицы, мод всё ещё находится в разработке, и она надеется добавить в это дополнение ещё больше сценариев и контента. Например, Tank-girl444 хочет добавить сценарии, позволяющие изменять флору и фауну, а также климат на основе созданного игроком аванпоста.