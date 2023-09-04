Наш ответ Западу: игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса

Но в их проекте есть одна особенность — для перевода использовалась языковая модель от Яндекса. Переводчики утверждают, что переведено практически всё, за исключением небольшого числа элементов.

Среди них — отдельные слова, часть имён персонажей, названия планет и компаний. По какой-то причине, искусственный интеллект решил их проигнорировать.

Starfield, к слову, пока доступна лишь ограниченному кругу игроков. С 1 сентября доступ к игре получили те, кто оформил предварительный заказ расширенного издания.

Официальный выход проекта запланирован на 6 сентября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X/S, в том числе по подписке Game Pass.