Сдавшего автора утечек о Starfield полиции заблокировали на форуме«Стрелочка» повернулась?
29-летний человек по имени Дарин Харрис похитил со склада несколько копий долгожданной игры Starfield, а потом он выкладывал видео и скриншоты из предварительной версии игры. Один из пользователей Reddit, Джаспер Адкинс, сообщил об утечке как в компанию Bethesda, так и в полицию Мемфиса. Удивлению, но Адкинс был забанен на сабреддите r/GamingLeaksAndRumours после уведомления о своих попытках помочь в аресте Харриса.
Начальная ситуация вызвала дискуссию в игровом сообществе: одни считают Харриса народным героем за то, что он предоставил первые сведения об игре, а другие полагают, что его действия должны были иметь последствия.
Адкинс, который пытался помочь привлечь Харриса к ответственности, выразил недовольство позицией субреддита. Он получил уведомление о том, что нарушил правила сабреддита, что привело к его бану. Администраторы сабреддита защитили свое решение, заявив, что им было неприятно, что Адкинс хвастался тем, что вызвал полицию на Харриса.