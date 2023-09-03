Сдавшего автора утечек о Starfield полиции заблокировали на форуме

Начальная ситуация вызвала дискуссию в игровом сообществе: одни считают Харриса народным героем за то, что он предоставил первые сведения об игре, а другие полагают, что его действия должны были иметь последствия.

Адкинс, который пытался помочь привлечь Харриса к ответственности, выразил недовольство позицией субреддита. Он получил уведомление о том, что нарушил правила сабреддита, что привело к его бану. Администраторы сабреддита защитили свое решение, заявив, что им было неприятно, что Адкинс хвастался тем, что вызвал полицию на Харриса.