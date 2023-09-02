ИИ-сервис перевел игру Starfield на русский язык: понадобился день

ИИ-сервис перевел игру Starfield на русский язык: понадобился деньДля большинства игра выходит 6 сентября
На форуме Zone of Games (ZoG) представили неофициальный русификатор интерфейса и диалогов для игры Starfield от Bethesda, которая не поддерживает русский язык. Авторы использовали для перевода DeepL, работа (хоть и не полная) сделана за один день.
Этот русификатор, версии 0.2, использует перевод от ИИ-сервиса DeepL. Команда ZoG Forum Team предупреждает пользователей о необходимости проверки целостности файлов игры в Steam перед установкой русификатора, чтобы избежать возможных проблем с запуском.
Русификацией занимается небольшая команда, где каждый отвечает за свою зону ответственности: разбор ресурсов игры, перевод интерфейса и диалогов, а также сборкой самого русификатора.
Официальный релиз игры Starfield запланирован на 6 сентября, но она уже доступна в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S для обладателей специальных изданий.