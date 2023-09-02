ИИ-сервис перевел игру Starfield на русский язык: понадобился день

Русификацией занимается небольшая команда, где каждый отвечает за свою зону ответственности: разбор ресурсов игры, перевод интерфейса и диалогов, а также сборкой самого русификатора.

Официальный релиз игры Starfield запланирован на 6 сентября, но она уже доступна в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S для обладателей специальных изданий.