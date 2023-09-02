Владельцев видеокарт Intel Arc «обделили» ранним доступ к игре за $100 Starfield

Владельцев видеокарт Intel Arc «обделили» ранним доступ к игре за $100 StarfieldNvidia и AMD есть, чем похвастаться
Видеокарты Intel Arc сталкиваются с серьезными проблемами при работе с новой космической ролевой игрой Starfield от Bethesda, в первую очередь с запуском игры. При этом, чтобы уже играть в нее, пользователи отдали $100 за особую версию игры.
Intel не смогла предоставить готовое к игре обновление драйверов для Starfield, в отличие от своих конкурентов - Nvidia и AMD. Сообщается, что игра даже не запускается на текущих драйверах Arc, что делает ее неиграбельной на дискретных графических процессорах Intel.
Такая ситуация вызывает удивление, учитывая большое ожидание Starfield. Есть подозрение, что Intel могла работать над драйвером для игры, но он мог сломаться из-за выпущенного в последнюю минуту 15-гигабайтного патча первого дня.
Компания признала наличие этих проблем и собирается выпустить обновление драйверов лишь к полноценному выходу игры через пару-тройку дней. К сожалению, это означает, что немедленной поддержки в период раннего доступа Starfield не будет.