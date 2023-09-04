Игры
18:52, 04 сентября 2023
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Релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но для неё уже создали раздевающий персонажей мод

Жаль, что на Xbox такое не провернуть

В ожидании официального релиза космической RPG Starfield, запланированного на 6 сентября, моддеры уже успели поработать над игрой.

Один из первых модов, получивший название «NSFW — Naked Starfield Wanderers», предлагает варианты наготы для персонажей с разным телосложением.

Этот мод доступен на сайте Nexus, где также можно найти менее детализированные моды, предлагающие «кукольную» наготу в стиле Барби и Кена. Кроме того, для игры уже вышел мод, добавляющий технологию DLSS, прошедший успешное тестирование.

Стоит отметить, что Starfield выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Проект обещает стать настоящим хитом среди любителей космических приключений.

Однако вопрос о том, насколько эти моды будут популярны среди игроков и как они повлияют на общий опыт от игры, остаётся открытым.

Источник:Nexus
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