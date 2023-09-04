Релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но для неё уже создали раздевающий персонажей мод

Релиз Starfield состоится лишь 6 сентября, но для неё уже создали раздевающий персонажей модЖаль, что на Xbox такое не провернуть
В ожидании официального релиза космической RPG Starfield, запланированного на 6 сентября, моддеры уже успели поработать над игрой.
Один из первых модов, получивший название «NSFW — Naked Starfield Wanderers», предлагает варианты наготы для персонажей с разным телосложением.
Этот мод доступен на сайте Nexus, где также можно найти менее детализированные моды, предлагающие «кукольную» наготу в стиле Барби и Кена. Кроме того, для игры уже вышел мод, добавляющий технологию DLSS, прошедший успешное тестирование.
Стоит отметить, что Starfield выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Проект обещает стать настоящим хитом среди любителей космических приключений.
Однако вопрос о том, насколько эти моды будут популярны среди игроков и как они повлияют на общий опыт от игры, остаётся открытым.