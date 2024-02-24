В игре Starfield в результате модификации появились 13 новых анимированных рас

Опубликовано 24 февраля 2024, 22:23
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В игре Starfield в результате модификации появились 13 новых анимированных расИх придумал неизвестный моддер
Не дождавшись каких-либо существенных обновлений от студии Bethesda один из моддеров решил сделать для игры Starfield новую модификацию — добавил в тайтл 13 новых анимированных рас.
© Bethesda
Модддер добавил в игру гуманоидных инопланетян: тви'леков, забраковал, родианцев, мон-каламари. Все расы анимированные и за них можно сыграть.
«Этот мод добавляет несколько полностью анимированных инопланетян из "Звёздных войн" в различные фракции Starfield, а также добавляет пресеты инопланетных персонажей, новые причёски, татуировки и оттенки кожи. Этот мод лучше всего подходит для новой игры или НГ+», — сказано в сообщении моддера.