В игре Starfield в результате модификации появились 13 новых анимированных рас

Модддер добавил в игру гуманоидных инопланетян: тви'леков, забраковал, родианцев, мон-каламари. Все расы анимированные и за них можно сыграть.

«Этот мод добавляет несколько полностью анимированных инопланетян из "Звёздных войн" в различные фракции Starfield, а также добавляет пресеты инопланетных персонажей, новые причёски, татуировки и оттенки кожи. Этот мод лучше всего подходит для новой игры или НГ+», — сказано в сообщении моддера.