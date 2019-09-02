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Энтузиаст переносит Half-Life 2 на новейшую компьютерную графику

Воссоздаёт игру на движке Unity
3D-художник показал, как выглядела бы классическая Half-Life 2 2004 года с современной графикой. Он воссоздал её на движке Unity.

Художник опубликовал несколько скриншотов сцены «Водная преграда» (Water Hazard) в воссозданной Half-Life 2. Причём одну и ту же сцену автор показал при разных условиях: в ясную погоду днём и ночью, и в дождливую. Журналисты утверждают, что даже скриншоты смогли передать дух игры. Предлагаем вам оценить это самостоятельно:

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Фото: Deniz Sümer

Посмотреть, как это всё выглядело бы в динамике, возможности нет. Модель и карта игры недоступны. Кроме того, художник так и не показал ни одного видео.

Недавно энтузиасты продемонстрировали разрабатываемую на Unity игру, вдохновлённую GTA V.

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