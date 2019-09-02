Энтузиаст переносит Half-Life 2 на новейшую компьютерную графику

Художник опубликовал несколько скриншотов сцены «Водная преграда» (Water Hazard) в воссозданной Half-Life 2. Причём одну и ту же сцену автор показал при разных условиях: в ясную погоду днём и ночью, и в дождливую. Журналисты утверждают, что даже скриншоты смогли передать дух игры. Предлагаем вам оценить это самостоятельно:
Посмотреть, как это всё выглядело бы в динамике, возможности нет. Модель и карта игры недоступны. Кроме того, художник так и не показал ни одного видео.
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