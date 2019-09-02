Энтузиаст переносит Half-Life 2 на новейшую компьютерную графику

Художник опубликовал несколько скриншотов сцены «Водная преграда» (Water Hazard) в воссозданной Half-Life 2. Причём одну и ту же сцену автор показал при разных условиях: в ясную погоду днём и ночью, и в дождливую. Журналисты утверждают, что даже скриншоты смогли передать дух игры. Предлагаем вам оценить это самостоятельно: