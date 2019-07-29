Ferra
Игры
Сегодня 17:16

Энтузиаст переносит легендарную игру 21-летней давности на новейшую компьютерную графику

Unreal
В прошлом году фанат шутера Unreal начал самостоятельно делать ремейк игры на движке Unreal Engine 4. Теперь он показал, что у него вышло за год.

Разработчик даже постарался реализовать в игре технологию трассировки лучей. Свет достаточно реалистично преломляется на отражающих поверхностях. В последней версии игры есть глобальное освещение с тремя различными сохранёнными наборами настроек для графики. В проекте реализована динамическая смена времени суток и есть новое оружие. По сравнению с предыдущими билдами энтузиаст добавил модель Skaarj и улучшил космический корабль.

Сообщается, что всё это разработчик сделал сам, без посторонней помощи. Когда выйдет полноценный готовый ремейк — пока неизвестно. Напомним, оригинальный Unreal вышел в 1998 году.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5
Фото: dsogaming
Самое читаемое