Энтузиаст сократил время загрузки GTA Online почти на 70%

Энтузиаст выяснил, что во время загрузки GTA Online обращается к файлу с десятками тысяч записей. Игра считывает и обрабатывает их очень долго. Скорее всего, в указанном файле содержится список имеющихся в игре предметов и их «апгрейдов».

Энтузиаст ради эксперимента создал свои оптимизированные DLL-библиотеки и заменил ими оригинальные. В итоге время загрузки GTA Online сократилось почти на 70%. Если раньше игра загружалась около шести минут, то после эксперимента стала загружаться за одну минуту и 50 секунд.

Энтузиаст надеется, что компания-разработчик GTA Online Rockstar обратит внимание, на его эксперимент. Он не понимает, как компания могла допустить такую недоработку. Энтузиаст опубликовал оптимизированные файлы на GitHub, но пользоваться ими не советует. Есть риск получить бан.