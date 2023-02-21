Энтузиаст создал волшебную палочку для управления в игре по «Гарри Поттеру»Чтобы эффектно делать «Винггардиум Левиоса» и «Люмос»
Энтузиаст использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W и палочку из Harry Potter Coding Kit, чтобы создать необычный контроллер для игры Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».
Фото: Tom's Hardware
Конечно, в игре для создания заклинаний можно просто нажимать кнопки. Но контроллер в виде палочки добавляет действию немного большей аутентичности. Сама палочка предназначена для изучения программирования, но в проекте энтузиаста она используется для чего-то гораздо более интересного.
Устройство захватывает жесты пользователя, которые затем преобразуются в нажатия клавиш и отправляются на ПК с запущенным Hogwarts Legacy. Для каждого заклинания нужно делать особые взмахи палочкой.
Если интересно изучить проект подробнее, можно зайти в репозиторий энтузиаста на GitHub.