Энтузиаст создал волшебную палочку для управления в игре по «Гарри Поттеру»

Конечно, в игре для создания заклинаний можно просто нажимать кнопки. Но контроллер в виде палочки добавляет действию немного большей аутентичности. Сама палочка предназначена для изучения программирования, но в проекте энтузиаста она используется для чего-то гораздо более интересного.

Устройство захватывает жесты пользователя, которые затем преобразуются в нажатия клавиш и отправляются на ПК с запущенным Hogwarts Legacy. Для каждого заклинания нужно делать особые взмахи палочкой.

Если интересно изучить проект подробнее, можно зайти в репозиторий энтузиаста на GitHub.