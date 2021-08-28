Энтузиаст воссоздал копию брони из «Ведьмака 3»

Энтузиаст уточнил, что никогда не делал ничего подобного раньше, поэтому ему пришлось многому научиться в процессе работы.

Игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» сейчас, кстати, можно купить в Steam с большой скидкой. Игра стоит 239 рублей вместо 1199. Эта акция продлится до 6 сентября. В Steam распродают и другие игры разработчика CD Projekt RED.