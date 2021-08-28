Игры
Сегодня в 18:36
Энтузиаст воссоздал копию брони из «Ведьмака 3»Потратил на это около 200 часов
Пользователь Reddit под ником SurSparkz опубликовал фотографии брони Геральта из Ривии, героя игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Энтузиаст говорит, что делал её в течение нескольких лет. Костюм, и правда, выглядит впечатляюще.
Пользователь делал эту броню для косплея. Он воссоздавал костюм с нуля. Как утверждает мужчина, н на это ушло около 200 часов.
Энтузиаст уточнил, что никогда не делал ничего подобного раньше, поэтому ему пришлось многому научиться в процессе работы.
Игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» сейчас, кстати, можно купить в Steam с большой скидкой. Игра стоит 239 рублей вместо 1199. Эта акция продлится до 6 сентября. В Steam распродают и другие игры разработчика CD Projekt RED.