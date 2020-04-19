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Энтузиасты обновили графику классической NFS: Most Wanted 2005 года выпуска
Выпустили новый мод
Энтузиасты обновили графику классической NFS: Most Wanted 2005 года выпуска. Помимо новых текстур и шейдеров, мод содержит новые варианты гонок и полицейских, за которых можно играть.
Обновление выпустил энтузиаст KryZeePlays. Оно называется Need for Speed Most Wanted Redux 2020. Моддер утверждает, что новинка содержит лучшие автомобильные моды и скрипты.
По части графики мод имеет полностью обновлённый HUD, новые HD-скайбоксы и улучшенные HD-отражения. Также версия игры содержит новые капли дождя, настройку времени суток, качественные винилы и усовершенствованные модели автомобилей. Их насчитывается более 110.
Need for Speed Most Wanted Redux 2020 можно скачать по этой ссылке.
Напомним, что сейчас в Origin идёт распродажа Need for Speed.