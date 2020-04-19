Энтузиасты обновили графику классической NFS: Most Wanted 2005 года выпуска

Обновление выпустил энтузиаст KryZeePlays. Оно называется Need for Speed ​​Most Wanted Redux 2020. Моддер утверждает, что новинка содержит лучшие автомобильные моды и скрипты.

По части графики мод имеет полностью обновлённый HUD, новые HD-скайбоксы и улучшенные HD-отражения. Также версия игры содержит новые капли дождя, настройку времени суток, качественные винилы и усовершенствованные модели автомобилей. Их насчитывается более 110.

Need for Speed ​​Most Wanted Redux 2020 можно скачать по этой ссылке.

Напомним, что сейчас в Origin идёт распродажа Need for Speed.