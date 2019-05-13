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Энтузиасты подогнали графику старых игр под возможности флагманских видеокарт

Они улучшили графику в DOOM, Prey и Yakuza Kiwami 2
Недавно в альфа-версии инструмента ReShade, улучшающего графику в играх, появилась поддержка трассировки лучей. Энтузиасты не упустили возможности воспользоваться ею и «отреставрировать» графику в играх Prey, FEAR 2, DOOM (2016) и Yakuza Kiwami 2.

По сути, ReShade — это инструмент, позволяющий запускать в игре сторонние шейдеры, мини-программы для создания различных графических эффектов. Теперь в его альфа-версии появилась поддержка трассировки лучей, технологии, которая помогает улучшить качество освещения в играх.

Вот FEAR 2 с улучшенной графикой.

А это Prey (2017).

Yakuza Kiwami 2.

Doom (2016).

На представленных видео можно заметить разницу: источники света там стали выглядеть иначе. Также оценить изменения можно по скриншотам из игры Batman Arkham Knight. На первом скриншоте — оригинальная картинка, на втором — улучшенная при помощи ReShade.

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