Энтузиасты подогнали графику старых игр под возможности флагманских видеокарт

По сути, ReShade — это инструмент, позволяющий запускать в игре сторонние шейдеры, мини-программы для создания различных графических эффектов. Теперь в его альфа-версии появилась поддержка трассировки лучей, технологии, которая помогает улучшить качество освещения в играх.
Вот FEAR 2 с улучшенной графикой.
А это Prey (2017).
Yakuza Kiwami 2.
Doom (2016).
На представленных видео можно заметить разницу: источники света там стали выглядеть иначе. Также оценить изменения можно по скриншотам из игры Batman Arkham Knight. На первом скриншоте — оригинальная картинка, на втором — улучшенная при помощи ReShade.