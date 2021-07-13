Энтузиасты проверили, насколько защита от копирования замедляет лицензионные игры в сравнении с пиратскими

Предварительное тестирование показало, что игра работает значительно более плавно без DRM. Её минимальные значения FPS на 45 кадров в секунду выше, чем в версии для Steam. Чтобы было понятно: лицензионная версия Resident Evil Village может сваливаться до 6 FPS в некоторых динамичных сценах, а вот взломанная не допускает снижения показателя менее 50 FPS.

Дело в том, что DRM, особенно последняя версия Denovo v11 может запускать проверку каждые десять минут, что очень сильно замедляет игру. Отмечается, что работа технологии в Resident Evil Village — один из худших зарегистрированных случаев.