Энтузиасты улучшили графику 150 старых игр для ретро-приставки Nintendo 64

Среди игр с пакетами HD-текстур есть знаменитые Mortal Kombat 4, Mario Kart 64, Donkey Kong 64, Golden Eye 64, Destruction Derby, Turok и другие. Всё это старые игры, и графика их, конечно, оставляла желать лучшего. Зато теперь можно предаться ностальгии и увидеть «модернизированные» версии игр.

Пакеты распространяются бесплатно. Чтобы их получить, нужно просто присоединиться к серверу Discord Gaming Revived и скачать файлы.

Напомним, консоль Nintendo 64 вышла в 1996 году. Приставки зелёного цвета стандартно поставлялись вместе с игрой Donkey Kong 64.