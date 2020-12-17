Энтузиасты выпустили оголяющий персонажей мод для Cyberpunk 2077

Автором новой модификации под названием Underwear Remover выступил пользователь под ником Sorrow446. Так, с помощью мода можно удалить нижнее белье протагониста. Также он позволяет полностью обнажить персонажа или раздеть его по пояс. Однако отмечается, что игра, на данный момент, плохо оптимизирована, ввиду чего модификация может функционировать некорректно.

Ознакомиться со всеми модификациями сообщества Nexus Mods, которое и подарило игрокам возможность оголить персонажа, можно по этой ссылке.

Игроки уже начали подшучивать над багами, которые встречаются в долгожданном тайтле. Это даже привело к созданию пародийного рекламного ролика, высмеющего недостатки забагованной Cyberpunk 2077. Посмотреть его можно по этой ссылке.