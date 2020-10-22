Epic Games бесплатно раздаёт психологический хоррор и игру про Хэллоуин

Эти две игры будут бесплатными до 18:00 29 октября. Затем их заменят Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Layers of Fear 2 повествует об истории голливудского актёра, который по просьбе таинственного режиссёра участвует в съёмках фильма на борту океанского лайнера. На этом лайнере вскоре начинает происходить что-то ужасное. В обычное время игра, кстати, стоит 649 рублей.