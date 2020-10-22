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Вчера 21:53
Epic Games бесплатно раздаёт психологический хоррор и игру про Хэллоуин
До 29 октября
Цифровой магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу психологического хоррора Layers of Fear 2 и приключенческой игры про Хэллоуин Costume Quest 2.
Эти две игры будут бесплатными до 18:00 29 октября. Затем их заменят Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Layers of Fear 2 повествует об истории голливудского актёра, который по просьбе таинственного режиссёра участвует в съёмках фильма на борту океанского лайнера. На этом лайнере вскоре начинает происходить что-то ужасное. В обычное время игра, кстати, стоит 649 рублей.
Во второй игре Costume Quest 2 нужно исследовать жуткие пейзажи в разных эпохах, менять наряды и собирать карты для боя с озабоченными гигиеной плохишами.