Epic Games бесплатно раздаёт симулятор курьера и другие игры

Бесплатная раздача игр продлится до 8-9 апреля. Первый тайтл — это Totally Reliable Delivery Service, который представляет собой симулятор курьера. Играть можно в кооперативном режиме с тремя друзьями. Вместе пользователям предстоит доставлять товары в интерактивном мире-песочнице.

Вторая игра — Hob. Это приключенческая история, которая разворачивается в красивом мире на грани катастрофы. Игроку нужно исследовать мир и его обитателей, чтобы узнать всю историю.

Третья игра — Gone Home. В ней игрок должен провести расследование, осматривая дом, в который главный герой вернулся после длительного отъезда.

И наконец четвёртая игра — Drawful 2, в которой игрок должен отгадывать, что изображено на экране.