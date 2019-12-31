Epic Games дарит на Новый год красочный платформер

Как обычно, бесплатная раздача продолжится до 19:00 по московскому времени, 1 января 2020 года. Вышла Yooka-Laylee and the Impossible Lair совсем недавно — в октябре. Игрокам предстоит сразиться с заклятым врагом главных героев Капиталом-Б. Платформер псевдотрёхмерный, но это даже даёт игре изюминку. При этом в игре есть особое пространство — наземный мир, в котором осуществляется вид сверху.

Стоит отметить, что Yooka-Laylee and the Impossible Lair игроки оценили высоко. В Steam у неё 174 пользовательских отзыва, 91% из которых являются положительными.