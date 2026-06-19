Epic Games добавит перенос «скинов» из одной игры в другую

По словам руководства Epic, они хотят «уважать траты игроков» и дать им возможность переносить свои покупки между разными игровыми вселенными.

Однако, во-первых, сами разработчики других игр должны захотеть и суметь добавить такую поддержку. Во-вторых, новые инструменты появятся не скоро. Черновую версию Unreal Engine 6 обещают только в конце 2027 года. Полноценный релиз будет на год-полтора позже.