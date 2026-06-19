Epic Games добавит перенос «скинов» из одной игры в другую

Опубликовано 19 июня 2026, 06:591 мин.
Epic Games добавит перенос «скинов» из одной игры в другуюСкины из Fortnite в других играх?
Разработчики Fortnite, Epic Games, хотят сделать так, чтобы купленные вами скины на персонажей можно было носить в других играх. Как пишут СМИ, это станет возможным с выходом движка Unreal Engine 6.
© Epic Games
По словам руководства Epic, они хотят «уважать траты игроков» и дать им возможность переносить свои покупки между разными игровыми вселенными.
Однако, во-первых, сами разработчики других игр должны захотеть и суметь добавить такую поддержку. Во-вторых, новые инструменты появятся не скоро. Черновую версию Unreal Engine 6 обещают только в конце 2027 года. Полноценный релиз будет на год-полтора позже.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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