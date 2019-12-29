Epic Games начал бесплатную раздачу философской головоломки The Talos Principle

Сегодня до 19:00 сервис раздавал тактическую стелс-игру Shadow Tactics. А до завтрашнего дня, 30 декабря, 19:00 по московскому времени можно будет забрать The Talos Principle. Это игра-головоломка от первого лица, созданная по канонам философской научной фантастики. Игрок будто просыпается от глубокого сна и оказывается в странном мире древних руин и передовых технологий. Головоломки, которые надо решить, каждый раз усложняются.

Напомним, в целом акция Epic Games Store продлится до 31 декабря. Также в магазине со скидками продаются многие другие игры.