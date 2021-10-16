Epic Games начал раздачу купонов на 650 рублей для покупки игр

Подписаться надо в период с 15 октября по 16 ноября. Проверить состояние подписки можно в настройках учётной записи на вкладке «Новости». Если подписка уже оформлена, то Epic Games просто вышлет пользователю купон в течение 24 часов. Купон будет применён при оплате следующей отвечающей условиям покупки. Если подписки нет, нужно поставить галочку и ждать купон. Отправка так же может занять 24 часа.

Срок действия всех купонов истечёт по окончании акции, поэтому стоит поспешить. Условиям отвечают все полные версии игр в Epic Games Store стоимостью 899 рублей и выше. Можно, например, купить Back 4 Blood, Far Cry 6 или Alan Wake Remastered. Также 18 октября начнётся распродажа на Хэллоуин.