Epic Games начала отбирать у россиян и белорусов игру Fallout

Epic Games начала отбирать у россиян и белорусов игру FalloutРанее игру раздавали бесплатно
Магазин Epic Games Store начал отзывать у игроков из России и Беларуси игру Fallout, которую он раздавал бесплатно в конце 2022 года.
Фото: Epic Games
Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes. Некоторым владельцам игры пришло письмо с уведомлением о возврате средств. Так как раздача была бесплатная, пользователям возвращают «0 руб.», после чего Fallout исчезает из библиотеки.
Речь идёт только о первой части франшизы, вышедшей в 1997 году. Остальные части всё ещё доступны для игры.
Ранее EGS также отозвала у пользователей из России и Беларуси игры Dishonored: Death of the Outsider и Kerbal Space Program. Предполагается, что это связано с тем, что издатели этих игр — Bethesda и Private Division — прекратили деятельность в этих странах из-за российско-украинского конфликта.