Epic Games начала отбирать у россиян и белорусов игру Fallout

Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes. Некоторым владельцам игры пришло письмо с уведомлением о возврате средств. Так как раздача была бесплатная, пользователям возвращают «0 руб.», после чего Fallout исчезает из библиотеки.

Речь идёт только о первой части франшизы, вышедшей в 1997 году. Остальные части всё ещё доступны для игры.

Ранее EGS также отозвала у пользователей из России и Беларуси игры Dishonored: Death of the Outsider и Kerbal Space Program. Предполагается, что это связано с тем, что издатели этих игр — Bethesda и Private Division — прекратили деятельность в этих странах из-за российско-украинского конфликта.