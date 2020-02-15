Epic Games объявил бесплатную раздачу масштабной ролевой игры с открытым миром

Так, до 20 февраля у любого желающего есть возможность загрузить Kingdom Come: Deliverance со 100% скидкой. Напомним, что в обычное время игра доступна за 515 рублей.

Помимо бесплатной раздачи сервис также предлагает приобрести ряд дополнений к игре по сниженной стоимости. Так, с 50% скидкой можно приобрести такие дополнения, как “Женская доля”, “Отряд бастардов”, “Амурные приключения отважного Яна Птачека” и другие. С полным списком дополнительного контента можно ознакомиться по ссылке.

Но и это еще не все. На этот раз бесплатная раздача коснулась еще одной игры, а именно пошаговой стратегии, действие которого разворачивается в мире ацтекской империи - Aztez. Отметим, что вне акции стоимость игры составляет порядка 419 рублей.