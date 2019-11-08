Epic Games объявил новую бесплатную раздачу игр

Nuclear Throne — игра в жанре рогалик с видом сверху. Особенностями этого жанра являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. В Nuclear Throne нужно пройти 15 уровней. В перерывах между раундами игрок может выбрать персонажу мутацию, придающую ему какую-либо способность.

Действие RUINER разворачивается в 2091 году. По сюжету, киборг-социопат сражается против коррумпированной системы власти. Игра также имеет вид сверху.

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