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Epic Games объявил новую бесплатную раздачу игр
Два тайтла
Epic Games Store продолжает раздавать игры бесплатно. На этот раз в акции участвуют постапокалиптический top-down шутер Nuclear Throne и боевик RUINER.
Nuclear Throne — игра в жанре рогалик с видом сверху. Особенностями этого жанра являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. В Nuclear Throne нужно пройти 15 уровней. В перерывах между раундами игрок может выбрать персонажу мутацию, придающую ему какую-либо способность.
Действие RUINER разворачивается в 2091 году. По сюжету, киборг-социопат сражается против коррумпированной системы власти. Игра также имеет вид сверху.
Приобрести игры бесплатно можно до 14 ноября. После этого Epic Games Store начнёт раздавать платформер The Messenger.