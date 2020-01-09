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Epic Games объявил раздачу новой бесплатной игры
До 16 января
В цифровом магазине Epic Games закончилась бесплатная раздача спортивного симулятора Steep и первых двух частей Darksiders. Однако сервис уже назвал новую игру, которую можно будет забрать бесплатно до 16 января.
Это метроидвания Sundered: Eldritch Edition. Метроидванией называют жанр компьютерных игр с игровым процессом, как в сериях Metroid и Castlevania. В таких играх есть большой связный мир, который можно исследовать. Одна из главных задач — получить доступ к ранее закрытым местам.
Sundered разработала канадская студия Thunder Lotus Games. Игрок управляет странницей, попавшей в мир кошмаров. Ей необходимо выбраться из этого мира и победить мощных боссов.
В обычное время игра стоит 435 рублей.