Epic Games объявил раздачу новой бесплатной игры

Это метроидвания Sundered: Eldritch Edition. Метроидванией называют жанр компьютерных игр с игровым процессом, как в сериях Metroid и Castlevania. В таких играх есть большой связный мир, который можно исследовать. Одна из главных задач — получить доступ к ранее закрытым местам.

Sundered разработала канадская студия Thunder Lotus Games. Игрок управляет странницей, попавшей в мир кошмаров. Ей необходимо выбраться из этого мира и победить мощных боссов.

В обычное время игра стоит 435 рублей.