Epic Games показала, как выглядит самая реалистичная игровая графика на современных компьютерах

На конференции GDC 2019 компания Epic Games представила финальную версию движка Unreal Engine с поддержкой трассировки лучей в реальном времени.

Также компания продемонстрировала два видеоролика, показывающих новые возможности для разработчиков. Видео под названием Rebirth создала студия Quixel. Оно демонстрирует фотореалистичные сцены с горными пейзажами и странными летательными аппаратами. Ролик был создан с участием всего трёх художников и обычной, не модифицированной версии Unreal Engine.

Ролик Troll — это на самом деле трейлер к полноценному фильму, над которым совместно работают студии Goodbye Kansas Studios и Deep Forest Films. На видео женщина в исполнении Алисии Викандер играет у пруда с феями. Ролик демонстрирует возможности новых инструментов трассировки лучей. Над Troll работают уже несколько месяцев. Сроки выхода фильмы пока не называются.