Epic Games пообещала не блокировать россиянам доступ к играм

Игры
Вчера в 23:18
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Epic Games пообещала не блокировать россиянам доступ к играмНо прекратила коммерческие отношения со страной
Американская компания-разработчик игр Epic Games заявила, что запретила коммерцию в играх для россиян, но не стала закрывать им доступ.
Своё заявление компания сделала в Twitter. Epic написала, что прекращает торговлю с Россией в своих играх. Это ответ на действия российских властей на Украине. Компания отметила, что не будет блокировать россиянам доступ к играм. Epic Games считает, что все коммуникационные инструменты должны оставаться открытыми для ведения диалога.
Ранее СМИ сообщили, что Epic Games отключила все микротранзакции в Fortnite на всех платформах в России. Продажа внутриигровой валюты уже прекращена, нельзя приобрести и наборы со скинами.
К бойкоту России также ранее присоединились Activision Blizzard, EA, CD Projekt RED и др.
Источник: Twitter