Epic Games пообещала не блокировать россиянам доступ к играм

Своё заявление компания сделала в Twitter. Epic написала, что прекращает торговлю с Россией в своих играх. Это ответ на действия российских властей на Украине. Компания отметила, что не будет блокировать россиянам доступ к играм. Epic Games считает, что все коммуникационные инструменты должны оставаться открытыми для ведения диалога.

Ранее СМИ сообщили, что Epic Games отключила все микротранзакции в Fortnite на всех платформах в России. Продажа внутриигровой валюты уже прекращена, нельзя приобрести и наборы со скинами.

К бойкоту России также ранее присоединились Activision Blizzard, EA, CD Projekt RED и др.