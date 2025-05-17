Epic Games раскритиковал Apple за клоны Fortnite в App Store

Суини, используя соцсеть X, обратил внимание на клонов, таких как Fort Battle Royale Epic Shoot и Epic Survival Battle Royale 3D, которые используют графику, похожую на Fortnite, но являются подделками, “часто содержащими вредоносное ПО”. После его постов Apple удалила первый клон, но второй остаётся в магазине. Суини даже написал главе Apple Тиму Куку, призывая ускорить процесс и дать доступ «общим клиентам» к настоящему Fortnite.

Задержка связана с продолжающимся конфликтом между Epic и Apple, начавшимся в 2020 году, когда Epic попыталась обойти 30%-ную комиссию App Store. Недавнее судебное решение от 30 апреля обязало Apple разрешить Fortnite вернуться, но процесс затягивается.