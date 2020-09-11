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Сегодня 20:25
Epic Games распродаёт более 100 игр со скидками до 70%
Death Stranding и Red Dead Redemption 2 среди них
В цифровом магазине Epic Games началась распродажа со скидками до 70%. В акции участвуют 115 игр, если не считать разные издания и DLC.
Распродажа продлится до 24 сентября, 18:00 по московскому времени.
Со скидкой можно купить игру Кодзимы Death Stranding — за 2625 рублей вместо 3499 рублей.
Также на 33% снизилась стоимость масштабной игры от Rockstar — Red Dead Redemption 2. Она стоит теперь 1674 рубля вместо 2499 рублей.
Metro Exodus получила 50-процентную скидку и стоит теперь 799 рублей.
Экспериментальный шутер SUPERHOT: Mind Control Delete можно купить за 359 рублей вместо 599 рублей.
Интерактивная история Beyond: Two Souls стоит 625 рублей. На распродаже можно найти ещё одну игру с элементами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human за 1302 рубля вместо 1628 рублей.