Epic Games раздаст на чемпионате по Fortnite призы с издёвкой над Apple

Чемпионат состоится 23 августа. Он продлится четыре часа. Чтобы принять участие в чемпионате, нужно выбрать в списке игровых режимов «Чемпионат FreeFortnite».

Epic Games напомнила, что Apple удалила игру из App Store. «Не упустите возможность отпраздновать королевскую победу вместе с друзьями со всех платформ», — пишет компания в анонсе.

Что касается призов, то среди них будет скин «Яблоко раздора» и кепка с надписью Free Fortnite. Ещё Epic Games разыгрывает среди игроков больше тысячи устройств различных производителей, в том числе смартфоны. Однако устройств Apple в списке подарков не будет.

Поведение Epic Games вполне объяснимо. Она конфликтует с Apple с начала месяца, после того, как попыталась добавить в Fortnite прямые покупки в обход App Store. Это не понравилось компании из Купертино, и она удалила игру из магазина.