Epic Games раздаёт жуткую игру об амнезии

Раздача продлится до 22 октября 18:00 по московскому времени. После этого сервис предложит бесплатно экшен Costume Quest 2 и хоррор Layers of Fear 2.

Amnesia: A Machine for Pigs — это хоррор от первого лица. Игра рассказывает об Освальде Мандусе, который очнулся после долгой болезни и начал спускаться под землю. Нужно исследовать локации, прятаться от монстров и решать загадки.

В Kingdom: New Lands игроку предстоит выступить монархом и основать государство на далёком материке.