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Сегодня 19:30
Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры-хоррора про жизнь с соседями
Как обычно, до 19:00 завтрашнего дня
В цифровом магазине Epic Games появилась очередная бесплатная игра в рамках новогодней акции. До завтрашнего вечера можно забрать стелс-хоррор про жизнь с соседями — Hello Neighbour.
В Hello Neighbour игроку нужно прокрасться в дом соседа, чтобы выяснить, что тот скрывает в подвале. При этом искусственный интеллект, обучающийся на ошибках пользователя, позволяет соседу выполнять установку ловушек вдоль путей игрока и вообще всячески препятствовать раскрытию тайны.
В обычные дни Hello Neighbour стоит 515 рублей. Забрать игру бесплатно можно до 31 декабря, 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что акция продлится до 31 декабря, а значит Hello Neighbour стала последней игрой в её рамках.