Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры-хоррора про жизнь с соседями

В Hello Neighbour игроку нужно прокрасться в дом соседа, чтобы выяснить, что тот скрывает в подвале. При этом искусственный интеллект, обучающийся на ошибках пользователя, позволяет соседу выполнять установку ловушек вдоль путей игрока и вообще всячески препятствовать раскрытию тайны.

В обычные дни Hello Neighbour стоит 515 рублей. Забрать игру бесплатно можно до 31 декабря, 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что акция продлится до 31 декабря, а значит Hello Neighbour стала последней игрой в её рамках.