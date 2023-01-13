Epic Games Store начал забирать у россиян бесплатные игры

17:32, 13 января 2023
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Epic Games Store начал забирать у россиян бесплатные игрыВ частности Kerbal Space Program
Российские пользователи заметили, что Epic Games Store лишил их доступа к розданной недавно игре Kerbal Space Program.
Фото: Epic Games Store
Как пишет «Игромания», издательство Private Division сделало Kerbal Space Program недоступной для покупки в российском регионе EGS. Вероятно поэтому сервис начал забирать игру, которую ранее раздали бесплатно. Пользователям на почту приходит соответствующее уведомление.
Пока неясно, коснётся ли это других игр.