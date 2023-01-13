Epic Games Store начал забирать у россиян бесплатные игры

Как пишет «Игромания», издательство Private Division сделало Kerbal Space Program недоступной для покупки в российском регионе EGS. Вероятно поэтому сервис начал забирать игру, которую ранее раздали бесплатно. Пользователям на почту приходит соответствующее уведомление.

Пока неясно, коснётся ли это других игр.