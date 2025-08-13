Игры
13 августа 2025
Epic Games выиграла суд у Apple и Google теперь и в Австралии

Fortnite вновь возвращается на iOS
В Австралии Epic Games одержала победу в судах против Apple и Google. Федеральный суд признал, что обе компании нарушили местное антимонопольное законодательство, злоупотребляя своей рыночной властью при управлении магазинами приложений. В частности, суд обратил внимание на комиссию 30% за покупки внутри приложений, что «ограничивает конкуренцию».
Epic Games выиграла суд у Apple и Google теперь и в Австралии

Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что Fortnite скоро вернётся на устройства iOS в Австралии через магазин Epic Games.

При этом суд отклонил некоторые обвинения Epic, включая нарушение прав потребителей и «недобросовестное поведение» со стороны Apple и Google.

Обе компании уже выступили с заявлениями, не согласившись с решением суда и продолжив защищать свои платёжные политики.

Юридическое противостояние Epic и Apple в Австралии началось в ноябре 2020 года, а с Google — в марте 2021-го. Оба дела рассматривались одновременно, но полный текст решения суда объёмом более 2000 страниц пока не публикуется.

