Epic Games выиграла суд у Apple и Google теперь и в Австралии

Опубликовано 13 августа 2025, 22:301 мин.
Epic Games выиграла суд у Apple и Google теперь и в АвстралииFortnite вновь возвращается на iOS
В Австралии Epic Games одержала победу в судах против Apple и Google. Федеральный суд признал, что обе компании нарушили местное антимонопольное законодательство, злоупотребляя своей рыночной властью при управлении магазинами приложений. В частности, суд обратил внимание на комиссию 30% за покупки внутри приложений, что «ограничивает конкуренцию».
© Epic Games
Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что Fortnite скоро вернётся на устройства iOS в Австралии через магазин Epic Games.
При этом суд отклонил некоторые обвинения Epic, включая нарушение прав потребителей и «недобросовестное поведение» со стороны Apple и Google.
Обе компании уже выступили с заявлениями, не согласившись с решением суда и продолжив защищать свои платёжные политики.
Юридическое противостояние Epic и Apple в Австралии началось в ноябре 2020 года, а с Google — в марте 2021-го. Оба дела рассматривались одновременно, но полный текст решения суда объёмом более 2000 страниц пока не публикуется.