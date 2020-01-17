Epic Games запустил бесплатную раздачу приключенческого платформера

Так, на этот раз бесплатная раздача коснулась “лучшего платформера 2019 года”, а именно пиксельной игры Horace, которую реализовала команда из двух разработчиков. В Horace игрокам предстоит играть за маленького робота, которому необходимо преодолеть массу испытаний для спасения собственной семьи. Одной из ключевых “фишек” игры является смешивание различных геймплейных элементов, за счет чего игровой процесс и история становятся более интересными и разнообразными.

Напомним, что в обычное время игра доступна за 360 рублей.