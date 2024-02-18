Epic возвращается на арену: свой магазин и Fortnite придут на iOS в ЕС

И не только у них будет свой магазин

Epic Games одержала победу в своей борьбе с Apple, получив зеленый свет на создание своего магазина игр и возвращение своей популярной игры Fortnite на iOS-устройства в Евросоюзе. Это событие произошло на фоне реализации закона ЕС о цифровых рынках (DMA), который направлен на ограничение доминирования платформ и развитие конкуренции.