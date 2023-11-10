Эпический провал Unity: игровой движок ждут увольнения после скандала

Эпический провал Unity: игровой движок ждут увольнения после скандалаКомпания просила деньги за установку игр
Один из важнейших игроков геймдева Unity намекнул своим сотрудникам на увольнения и серьезную реструктуризацию после катастрофических последствий неудачной смены своей ценовой модели, когда компания решила взымать с разработчиков, использующих движок компании, деньги за каждую установку игр.
Проблемы Unity начались в сентябре, когда компания представила спорную модель ценообразования, что вызвало возмущение со стороны инди-разработчиков, отставку генерального директора и столь необходимый пересмотр модели ценообразования. Несмотря на то, что результаты третьего квартала оказались в пределах ожиданий, Unity признает необходимость улучшения ситуации. Однако, учитывая возможные увольнения, игровое сообщество задается вопросом, не нанесли ли ошибки Unity удар по ее некогда выдающейся репутации.
Оправится ли гигант игровой индустрии или это начало конца?