Эпический провал Unity: игровой движок ждут увольнения после скандала

Проблемы Unity начались в сентябре, когда компания представила спорную модель ценообразования, что вызвало возмущение со стороны инди-разработчиков, отставку генерального директора и столь необходимый пересмотр модели ценообразования. Несмотря на то, что результаты третьего квартала оказались в пределах ожиданий, Unity признает необходимость улучшения ситуации. Однако, учитывая возможные увольнения, игровое сообщество задается вопросом, не нанесли ли ошибки Unity удар по ее некогда выдающейся репутации.

Оправится ли гигант игровой индустрии или это начало конца?