Epson представила 4К-проектор за 4к долларов

Компания утверждает, что ее стеклянная пластина с прецизионным сдвигом может точно преломлять свет, обеспечивая "исключительно четкое и ясное изображение" с разрешением 3840 x 2160, при размере выводимого изображения до 76 см. По словам производителя, процессор Epson Picture Processor может в режиме реального времени обрабатывать изображения с улучшением разрешения, интерполяцией кадров, цветом, контрастностью и HDR. Проектор поддерживает HDR10, HLG и HDR10+, хотя о Dolby Vision ничего не говорится.

По данным Epson, LS11000 может выводить изображения 4K со скоростью 120 кадров в секунду и задержкой менее 20 миллисекунд. На задней панели расположены два порта HDMI 2.1, один из которых имеет поддержку eARC/ARC и Dolby Atmos.

Стоимость новейшего лазерного проектора Epson составляет $3 999, а его поставки начнутся в конце этого месяца.