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Эротические игры начали раздавать бесплатный доступ во имя защиты от коронавируса
Чтобы люди оставались дома, играли и не подвергали себя риску заражения
Авторы эротической игры Mirror пообещали раздать ключи для бесплатного доступа китайским игрокам. Всё это делается во имя благой цели — для защиты от коронавируса. Разработчики считают, что бесплатная игра заставит геймеров сидеть дома и не подвергать себя риску заражения.
Всего представители студии Kagami Works планируют раздать 45 тысяч ключей. Они назвали свой проект «Wuhan, We’re With You» («Ухань, мы с тобой»). Ключ позволит получить бесплатный доступ к Mirror, и это, по идее разработчиков, заставит игроков сидеть дома, а не гулять в опасных местах, где риск заражения коронавирусом высок.
Для получения ключа нужно зайти на специальный сайт и ввести номер телефона. Это необходимо для того, чтобы подтвердить местоположение. После этого ключ придёт на почту.