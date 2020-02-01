Эротические игры начали раздавать бесплатный доступ во имя защиты от коронавируса

Всего представители студии Kagami Works планируют раздать 45 тысяч ключей. Они назвали свой проект «Wuhan, We’re With You» («Ухань, мы с тобой»). Ключ позволит получить бесплатный доступ к Mirror, и это, по идее разработчиков, заставит игроков сидеть дома, а не гулять в опасных местах, где риск заражения коронавирусом высок.

Для получения ключа нужно зайти на специальный сайт и ввести номер телефона. Это необходимо для того, чтобы подтвердить местоположение. После этого ключ придёт на почту.