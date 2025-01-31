ЕС запретит поставки консолей Xbox и PlayStation в Россию из-за… беспилотников

Опубликовано 31 января 2025, 08:151 мин.
ЕС запретит поставки консолей Xbox и PlayStation в Россию из-за… беспилотниковНа фоне новых опасений
Европейский союз планирует запретить экспорт консолей Xbox и PlayStation в Россию в рамках новых санкций. Решение, которое, как ожидается, будет принято к февралю 2025 года, вызвано опасениями, что Россия якобы использует эти игровые приставки для управления беспилотниками, пишут СМИ.
© Ferra
Новые санкции коснутся не только игровых приставок, но и некоторых химических веществ, а также введут ограничения на импорт российского сжиженного природного газа. Хотя крупные игровые компании, такие как Microsoft и Sony, покинули Россию в 2022 году, консоли по-прежнему ввозятся в страну по параллельному импорту.
Запрет затронет европейские компании, которые в настоящее время поставляют эти консоли в Россию, а также продавцов подержанной электроники.
Источник:CNews
Автор:Максим Многословный
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