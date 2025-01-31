ЕС запретит поставки консолей Xbox и PlayStation в Россию из-за… беспилотников

Новые санкции коснутся не только игровых приставок, но и некоторых химических веществ, а также введут ограничения на импорт российского сжиженного природного газа. Хотя крупные игровые компании, такие как Microsoft и Sony, покинули Россию в 2022 году, консоли по-прежнему ввозятся в страну по параллельному импорту.

Запрет затронет европейские компании, которые в настоящее время поставляют эти консоли в Россию, а также продавцов подержанной электроники.