Escape from Tarkov будет платить игрокам за «сдачу» читеров

Опубликовано 05 июля 2024, 17:12
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Escape from Tarkov будет платить игрокам за «сдачу» читеровВнутриигровой валютой
В последнем патче разработчик Escape From Tarkov — Battlestate Games — объявил, что игроки будут получать вознаграждение за сообщения о людей, которые нарушают игровые правила. Точная сумма вознаграждения пока не уточняется, но игроки могут ожидать как минимум «поздравительного сообщения».
© Battlestate Games
Эта инициатива направлена на поощрение участия сообщества в «поддержании честного игрового процесса» путем стимулирования игроков сообщать о «подозрительных действиях». Хотя подобные системы уже применялись в таких играх, как League of Legends, где игроков уведомляли, если их «репорты» приводили к наказанию, подход Tarkov направлен именно на борьбу с читами, а не на «общую токсичность».
В дополнение к этой функции борьбы с читом обновление вводит автономные одиночные рейды в PvE-зоне, новую механику списков желаний и внутриигровые опросы. Также были внесены некоторые коррективы в работу ИИ и баланс, чтобы улучшить общий игровой процесс.