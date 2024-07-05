Escape from Tarkov будет платить игрокам за «сдачу» читеров

Эта инициатива направлена на поощрение участия сообщества в «поддержании честного игрового процесса» путем стимулирования игроков сообщать о «подозрительных действиях». Хотя подобные системы уже применялись в таких играх, как League of Legends, где игроков уведомляли, если их «репорты» приводили к наказанию, подход Tarkov направлен именно на борьбу с читами, а не на «общую токсичность».

В дополнение к этой функции борьбы с читом обновление вводит автономные одиночные рейды в PvE-зоне, новую механику списков желаний и внутриигровые опросы. Также были внесены некоторые коррективы в работу ИИ и баланс, чтобы улучшить общий игровой процесс.