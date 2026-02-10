Escape from Tarkov и пародийная Escape from Duckov с утками начнут скоро совместный ивент

Начнем с выгоды: с 10 по 24 февраля в Steam появится специальный набор со скидкой 20%, в который войдут Escape from Tarkov Standard Edition и Escape from Duckov.

В рамках коллаборации игроки получат новый контент в обеих играх. В Escape from Tarkov добавят тематический квест, новые рецепты для создания предметов, элементы оформления Убежища и свежие игровые предметы, включая банку утиного паштета.

В Escape from Duckov появится возможность встретиться в бою с известными персонажами из Escape from Tarkov и исследовать новую карту. Также разработчики внедрят систему ездовых животных и дополнительные праздничные активности.