Escape from Tarkov и пародийная Escape from Duckov с утками начнут скоро совместный ивент

Escape from Tarkov и пародийная Escape from Duckov с утками начнут скоро совместный ивентС новыми заданиями и бонусами
Начнем с выгоды: с 10 по 24 февраля в Steam появится специальный набор со скидкой 20%, в который войдут Escape from Tarkov Standard Edition и Escape from Duckov.
В рамках коллаборации игроки получат новый контент в обеих играх. В Escape from Tarkov добавят тематический квест, новые рецепты для создания предметов, элементы оформления Убежища и свежие игровые предметы, включая банку утиного паштета.
В Escape from Duckov появится возможность встретиться в бою с известными персонажами из Escape from Tarkov и исследовать новую карту. Также разработчики внедрят систему ездовых животных и дополнительные праздничные активности.
Кроме того, разработчики поздравили сообщество с Китайским Новым годом. 16 февраля в аккаунт-центре Battlestate Games будет доступен специальный подарок для всех игроков.
Все эти нововведения будут добавлены в патче 1.0.2.0 Escape From Tarkov. Для его установки сервера игры будут недоступны с 10:00 утра по Мск от четырех до шести часов (примерно).
С 10 февраля в Escape from Tarkov появится поддержка Steam Rich Presence — пользователи смогут видеть статус своих друзей, их уровень и фракцию прямо в Steam.
Также в игре стартует сезон «Ранняя весна» с обновлённым внешним видом локаций и новыми комплектами одежды.