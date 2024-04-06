Еще один человек смог взломать сложнейшую защиту игр Denuvo DRM

DRM Denuvo использует многогранный подход, чтобы обеспечить доступ к таким играм, как Hogwarts Legacy, только на законных основаниях. Она создает уникальный «отпечаток» системы пользователя и использует Steam Ticket для подтверждения права собственности на игру через серверы Steam. После проверки генерируется токен Denuvo специально для системы, что позволяет расшифровать и запустить игру.

Кропотливая работа Хойманна по реверс-инжинирингу с использованием таких инструментов, как фреймворк Qiling, привела к выявлению ключевых триггеров отпечатков. Несмотря на трудности, в том числе случайное обнаружение важнейшего триггера, Хойманн в итоге разработал более 2 000 патчей и крючков для обхода Denuvo DRM.

Напомним, что на данный момент пальма первенства по взлому Denuvo принадлежит так называемой EMPRESS, которая тоже «ломала» Hogwarts Legacy.