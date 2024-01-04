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Игры
07:30, 04 января 2024
1 мин.

Еще один рекорд Steam в 2023 году: более 14 000 новых игр

Не все их них можно назвать хорошими

Для разработчиков игр 2023 год стал годом высвобождения творческого потенциала, а для геймеров — головной болью из-за большого выбора: Steam официально побил свой годовой рекорд, выпустив на платформе 14 531 новую игру — почти на 2 000 больше, чем в 2022 году. В среднем каждый день выходило 39 игр.

Начиная с 2014 года, благодаря таким инициативам, как Steam Greenlight и Steam Direct, на платформе наблюдается стабильный рост числа релизов из года в год. Фактически, в 2023 году на Steam вышло больше игр, чем за все первое десятилетие ее существования.

И знаете что? Поток игр не собирается замедляться. В первый же день 2024 года на платформе появилось 36 новых игр. Хотя разработчики заслуживают похвалы за свой неуемный энтузиазм, геймерам, возможно, понадобится спасательный плот и хорошо организованная электронная таблица, чтобы ориентироваться в этом постоянно расширяющемся океане.

При таком количестве игр, претендующих на ваше внимание, самым ценным инструментом для вас будет поиск и алгоритмы платформы.

Источник:GamesRadar
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#рекорд
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#Steam
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