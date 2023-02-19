Ещё один повод купить Steam Deck: установку игр на консоль сделали удобнее

Valve говорит, что этот инструмент может уменьшить интернет-трафик и сократить время, необходимое для установки игр и обновлений.

«Больше не нужно беспокоиться о пропускной способности или ограничениях передачи данных, когда все нужные вам файлы уже рядом», — отметили в компании.

По умолчанию эта функция настроена на работу только между устройствами, зарегистрированными в одной и той же учётной записи Steam, но также можно передавать файлы между друзьями в одной локальной сети.