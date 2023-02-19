Ещё один повод купить Steam Deck: установку игр на консоль сделали удобнее

Ещё один повод купить Steam Deck: установку игр на консоль сделали удобнееОсобенно подойдёт для тех, у кого интернет медленный
Теперь владельцам консоли Steam Deck и медленного интернета проще устанавливать игры на устройство. Добавилась поддержка передачи игр по локальной сети. Она позволит копировать уже существующие файлы с ПК на приставку или другой компьютер по локальной сети.
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Valve говорит, что этот инструмент может уменьшить интернет-трафик и сократить время, необходимое для установки игр и обновлений.
«Больше не нужно беспокоиться о пропускной способности или ограничениях передачи данных, когда все нужные вам файлы уже рядом», — отметили в компании.
По умолчанию эта функция настроена на работу только между устройствами, зарегистрированными в одной и той же учётной записи Steam, но также можно передавать файлы между друзьями в одной локальной сети.